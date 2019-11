Quartiere Pacevecchia, incendiato uno scooter Non si esclude la pista dolosa. Indaga la Polizia

Ancora un incendio doloso in città. L'ultimo episodio in via Marotta al rione Pacevecchia dove nel mirino è finito lo scooter che una persona aveva lasciato in sosta nei pressi della sua abitazione. A far scattare l'allarme sono stati alcuni residenti che hanno notato le fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale e gli agenti della Volante. Spento il rogo, pompieri e poliziotti hanno effettuato il sopralluogo e avviato le indagini.

IN AGGIORNAMENTO