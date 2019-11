"Non ha versato l'Iva", assolto un 59enne La sentenza per Lucio Principe, legale rappresentante de 'Il Poliziotto notturno'

Era accusato di aver omesso i versamenti dell'Iva per gli anni di imposta 2010-2012, ma è stato assolto perchè il fatto non costituisce reato. E' la sentenza pronunciata dal Tribunale al termine del processo a carico di Lucio Principe (avvocato Nazzareno Fiorenza), 59 anni, di Benevento, chiamato in causa come legale rappresentante della società 'Il Poliziotto notturno'.

Accolta la tesi della difesa, secondo la quale i versamenti non dovevano essere fatti perchè relativi a fatture mai pagate dallo Stato.