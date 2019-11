Albero cade su villetta: danni e paura E' accaduto alla frazione Pastene di Sant'Angelo a Cupolo. In azione i vigili del fuoco

Vigili in azione questo pomeriggio alla frazione Pastene di Sant'Angelo a Cupolo per un tronco di un pino che si è abbattuto sul tetto di un'abitazione. Per fortuna non ci sono feriti ma solo danni lievi alla struttura. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i pompieri con un carro scala che hanno rraggiunto la sommità dell'edificio ed hanno tagliato il pesante tronco per liberare il tetto dal peso eccessivo dell'albero.