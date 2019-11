Decine di persone controllate e tre patenti ritirate Posti di blocco e verifiche nel Sannio da parte della Polizia di Stato

Tre patenti ritirate, 175 persone identificate, 93 veicoli controllati, verifiche amministrative a 18 esercizi pubblici oltre al controllo di 9 persone sottoposte alla misura restrittiva della libertà personale degli arresti domiciliari.

Questi i numeri di una serie di controlli svolti nel Sannio della Divisione Anticrimine, della Divisione Amministrativa e Sociale, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, della Squadra Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine di Napoli della Polizia di Stato.

Durante i controlli tre persone sono state fermate e trovate alla guida in stato di ebbrezza. In due casi, il tasso di alcool riscontrato nel sangue dei conducenti era superiore alla soglia dei 0.80 g/l e pertanto sono stati denunciati. Controlli per prevenire comportamenti illeciti, predisposti dal questore Luigi Bonagura, che continueranno anche nei prossimi giorni.