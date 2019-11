Scontro tra due auto e un camion, feriti e Raccordo bloccato Incidente stradale tra San Giorgio del Sannio e Castel del Lago

Incidente stradale questa sera lungo il raccordo A 09 tra San Giorgio del Sannio e Castel del lago. Lo scontro è avvenuto tra una Fiat 500 Fiat Bravo ed un camion. Sarebbero quattro le persone rimaste ferite nello scontro, tre quelle trasportate in ospedale. Scattato l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale, l'ambulanza dell'unità di rianimazione della Croce Rossa 118, la Misericordia, e gli agenti della Volante e la polizia stradale. Violento l'impatto tra i veicoli che si stavano immettendo sul raccordo da San Giorgio del Sannio in direzione di Castel del Lago.

I veicoli incidentati hanno bloccato l'intera carreggiata per questo motivo il traffico è stato deviato lungo viabilità secondaria. Le persone ferite sono state trasferite presso gli ospedali Rummo e Fatebenefratelli in codice giallo. Soccorsi i feriti, gli agenti della Polstrada hanno avviato i rilievi. Solo al termine i veicoli potranno essere rimossi per poi riaprire il Raccordo.