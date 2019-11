"Furto di carburante", attenuata la misura per un 38enne Obbligo di presentazione alla pg per Ionat Iluic, che era all'obbligo di dimora a Benevento

Dall'obbligo di dimora a Benevento a quello di presentazione alla polizia giudiziaria. Attenuata dal gip Vincenzo Landolfi la misura a carico di Ionat Iluic (avvocato Antonio Biscardi), il 38enne di nazionalità rumena che a settembre era finito ai domiciliari perchè ritenuto responsabile del furto di carburante da un camion lasciato in sosta in via dei Mulini.

L'uomo era stato fermato dagli agenti della Volante ma, quando era comparso dinanzi al giudice per la convalida, aveva respinto ogni addebito ed era tornato in libertà con l'obbligo di dimora a Benevento. Al quale, come detto, ora non è più sottoposto.