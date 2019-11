Blitz antidroga in un bar al rione Libertà, due condanne Rito abbreviato per Ramon De Rienzo e Ivano Nizza: 4 anni e 20 giorni al primo, 4 anni all'altro

Il pm Vincenzo Toscano aveva chiesto per entrambi la condanna a 6 anni e 6 mesi, ma il giudice Gelsomina Palmieri, al termine di un rito abbreviato, dopo la concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti rispetto alla contestata recidiva, ha fissato in 4 anni e 20 giorni e 4 anni (oltre ad una multa di 18mila euro), la pena, rispettivamente, per Ramon De Rienzo, 51 anni, e Ivano Nizza, 44 anni, di Benevento, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Difesi dall'avvocato Claudio Fusco, De Rienzo e Nizza erano finiti nel mirino di un blitz condotto dalla Squadra mobile nel settembre 2018 in un bar al rione Libertà. Secondo una prima ricostruzione, l'intervento era scattato dopo la cessione di una dose a due acquirenti, successivamente bloccati e trovati in possesso della 'roba', da parte di De Rienzo.

Era stato quello il momento in cui i poliziotti erano entrati nel locale, rinvenendo e sequestrando a Nizza, 'stoppato' mentre usciva da un box, trentasette dosi di eroina e tre di cocaina. Dosi che, a detta degli investigatori, venivano nascoste in un giardinetto adiacente, in attesa di essere piazzate di volta in volta. Un'indagine supportata anche dalle immagini fissate da una telecamera, er la quale altre due persone sono a giudizio per favoreggiamento.

Sottoposti agli arresti domiciliari su ordine del sostituto procuratore Marcella Pizzillo - successivamente erano tornati in libertà -, De Rienzo e Ciullo avevano fornito la loro versione al gip Loredana Camerlengo, durante l'udienza di convalida. Il primo aveva escluso di aver ceduto una dose a due consumatori, mentre Nizza aveva precisato che custodiva addosso, e non nel magazzino, le trentasette dosi di eroina e tre di cocaina che erano state sequestrate.