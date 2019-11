"Molte richieste di insediamenti che trattano rifiuti" | VIDEO Dopo minacce di morte il presidente dell'Asi, Barone: "Increduli per l'accaduto ma andiamo avanti"

Il giorno dopo il recapito della lettera di minacce, il presidente dell'Asi di Ponte Velentino a Benevento cerca di focalizzare l'accaduto. Difficile contestualizzare l'intimidazione all'attività fin qui svolta, anche se ovviamente il pensiero inevitabilmente corre anche alle attività svolte dal Consorzio. “Sono assolutamente sorpreso e meravigliato assieme ai dipendenti di questa lettera di minaccia”, spiega Barone. “Non stiamo facendo nulla che possa aver determinato una reazione del genere da parte di qualcuno”.

Il numero uno dell'insediamento produttivo più esteso di Benevento spiega: “L'area industriale ospita aziende importanti, imprenditori seri. In questo periodo abbiamo richieste di insediamenti particolari che riguardano maggiormente il settore dei rifiuti. Richieste che vanno vagliate con attenzione. Chiederò al Prefetto e alle altre istituzioni di darmi una mano a regolamentare le autorizzazioni di accesso all'Area Asi di Ponte Valentino. Non possono lasciarci soli. L'Area Asi - rimarca Luigi Barone - è a vocazione agroalimentare e quindi non è compatibile a tutte le attività di trattamento dei rifiuti. Per questo chiedo alle istituzioni di darmi una mano per evitare strane attività ed eventuali infiltrazioni”.

La richiesta di un protocollo d'intesa tra Consorzio e Prefettura è stata avanzata in tarda mattinata durante il comitato per l'ordine e la sicurezza convocato dal Prefetto di Benevento. Barone ha avuto l'occasione di spiegare ai vertici del palazzo del Governo e ai vertici delle forze dell'ordine le attività svolte dal Consorzio. Sul fronte delle indagini sono in corso gli accertamenti sulla busta e sul suo contenuto. Una lettera contenenti minacce e una bustina di plastica con dentro i pallini di piombo. I carabinieri del reparto operativo stanno anche verificando eventuali immagini riprese dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza.