Auto sbanda e si ribalta, ferito conducente | FOTO Incidente stradale in via Viviani, nel quartiere Capodimonte a Benevento

E' di una persona ferita il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina al quartiere Capodimonte, alle spalle del comando provinciale dei Vigili del fuoco. Una Toyota Avensis, condotta da un uomo si è ribaltata in via Raffaele Viviani. Secondo una prima ricostruzione, il pensionato alla guida ha perso il controllo del veicolo che è finito contro una scarpata. La Toyota si è poi ribaltata sulla carreggiata. A far scattare l'allarme sono stati alcuni automobilisti che si sono trovati di fronte il veicolo capovolto. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e l'ambulanza. Il malcapitato è stato trasferito in ospedale.