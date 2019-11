Scontro tra 2 auto lungo il raccordo: A3 'vola' in un terreno E' accaduto nella notte

Una è ' volata' al di là della carreggiata, facendo temere il peggio per gli occupanti, l'altra no. Paura nella notte.lungo il raccordo, prima della galleria Avellola. Un tratto diventato il teatro dell'impatto tra un'Audi A3 e una Toyota Yaris che procedevano in direzione San Giorgio del Sannio.

L'Audi è uscita di strada, finendo in una scarpata, una paio - secondo un prima ricostruzione - le persone soccorse e trasportate in ospedale dal 118, accorso sul posto con vigili del fuoco e forze dell'ordine.