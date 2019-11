Al volante dopo aver preso stupefacenti, denunciati 2 giovani Altri 4 segnalati come consumatori durante i controlli carabinieri della Compagnia di Montesarchio

L'arresto di due persone che devono scontare una pena – 3 anni e 11 mesi per un 71enne di San Leucio del Sannio (rapina e ricettazione commessi nel 2006 in provincia di Campobasso) trasferito in carcere, e 6 mesi ai domiciliari per un 45enne di Torrecuso (furto, nel 2010, a Benevento) -, denunce e segnalazioni nel bilancio dei controlli dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio.

Le denunce hanno riguardato, a Montesarchio, un 38enne (è stato trovato alla guida della propria autovettura, già sottoposta a sequestro amministrativo e che era stata a lui affidata quale custode); due giovani di Dugenta e Airola (guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; cannabinoidi e cocaina). Segnalati come consumatori di droga un 21enne, due 28enni ed una 27enne che, fermati tra Bonea e Ceppaloni, sono stati trovati in possesso di hashish e cocaina. Infine, a Bucciano e Airola, sequestrati amministrativamente due veicoli senza assicurazione.