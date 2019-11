Tutela del diritto d'autore, denunce e sequestri della Finanza Nel mirino dei militari quattro copisterie di Benevento. Sequestrati in Campania 35mila file Pdf

Riprografia illecita di opere tutelate dal diritto d’autore, ovvero libri fotocopiati e altri illeciti contro i diritti Siae nel mirino dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico e finanziaria che hanno sequestrato fotocopiatrici, computer ed altro materiale da alcuni negozi della città. Un servizio effettuato in tuta la regione e che ha portato al sequestro anche di numerosi testi illecitamente fotocopiati. Quattro le persone che sono state denunciate a Benevento, 16 quelle in tutta la regione dove sono stati portati via 763 libri fotocopiati e circa 35mila file pdf contenenti testi universitari e non solo.