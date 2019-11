Gli arriva una nuova condanna mentre ne sta scontando due Incidente di esecuzione per un 41enne di Benevento: ora la pena è di 5 anni e 10 mesi

La nuova condanna per droga a 2 anni e 4 mesi è arrivata a Saverio Tomaciello (avvocato Luca Russo), 41 anni, di Benevento, mentre sta scontando una pena di 4 anni e 10 mesi di reclusione. Quella complessiva, così come era accaduto per altre due sentenze, è stata però rideterminata, applicando la continuazione, dal gip Vincenzo Landolfi, che, al termine di un incidente di esecuzione, l'ha aumentata di un anno, portandola, dunque, a 5 anni e 10 mesi.