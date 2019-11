Prodotti scaduti per alimentare animali: sequestro e multa Forestale. In un allevamento scoperti 2mila sacchetti di farina e panna, burro e besciamella

Prodotti destinati all'alimentazione umana, alcuni dei quali anche scaduti, destinati all'alimentazione animale sequestrati nelle ultime ore in un'allevamento zootecnico di Apice. L'operazione è stata 'firmata' dai carabinieri della Stazione Forestale di San Giorgio del Sannio con la collaborazione dell'Asl. In particolare i militari hanno rinvenuto oltre duemila confezioni di farina tipo 00 da 1 chilo l'una e circa un metro cubo di vari prodotti confezionati e in parte scaduti (panna da cucina, burro, besciamella …). il tutto era senza documenti e, secondo l'accusa, destinati all’alimentazione umana ma che di fatto venivano impiegati in azienda per l’alimentazione degli animali. Gli alimenti sono stati sequestrati mentre, anche in seguito ad altre violazioni riscontrate, per l'imprenditore è scattata una multa di oltre 5mila euro.