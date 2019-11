Cocaina nascosta nel garage, giovane arrestato dalla Mobile In carcere Mario Parrella, di Benevento

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: è l'ipotesi di reato per la quale la Squadra mobile ha arrestato Mario Parrella, un 30enne di Benevento.

Secondo una prima ricostruzione, nel corso di una perquisizione, gli uomini del dottore Ugo Armano hanno rinvenuto nel garage dell'abitazione dell'indagato 104 grammi di cocaina. Condotto in Questura, Parrella è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del sostituto procuratore Franncesco Sansobrino, trasferito in carcere. E' difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione.