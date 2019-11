Ladri scatenati in città colpi in tre appartamenti e all'Enel Fallito il furto nei magazzini della società elettrica. Gioielli e soldi portati via da tre case

Ladri scatenati in città nelle ultime ore. Tre i colpi andati a segno oltre ad un tentativo di furto sventato dalla vigilanza all'interno dei magazzini Enel di via Santa Colomba.

Nel mirino prima un'abitazione nel quartiere Pacevecchia, poi due appartamenti in via Avellino e l'attività al rione Libertà. Sempre identica la tecnica utilizzata dai malviventi: dopo aver forzato porte o infissi, sono entrati nelle case ed hanno razziato soldi e gioielli. L'amara sorpresa per i proprietari al rientro nella serata di ieri. Sul posto sono accorsi a Pacevecchia gli agenti della Volante, in via Avellino i carabinieri.

Banditi in azione anche in via Santa Colomba dove nel mirino è finita E-Distribuzione. Secondo una prima ipotesi, dopo aver forzato la porta di un magazzino i malviventi sono entrati ed hanno portato all'esterno alcune attrezzature e materiale elettrico. È stato a quel punto che, però, è scattato l'allarme e un addetto alla vigilanza si è accorto del materiale accatastato all'esterno. Sul posto le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi.

Ieri mattina, invece, amara sorpresa per il musicista di fama internazionale Luca Aquino. Ladri in azione nel suo studio nella zona del Viale degli Atlantici. Rubate attrezzature musicali, una bicicletta e una delle trombe del musicista e compositore che su facebook ha lanciato un messaggio agli autori del colpo: “Ai #balordi che hanno scassinato la porta e rubato nel mio studio, io e mio zio auguriamo e consigliamo di non vendere nulla ma di mettere la merce sotto l'albero di Natale per i loro figli affinché, almeno loro, possano avere una vita luminosa, sonora e non miserabile”. Questo il messaggio lanciato su Facebook dal musicista di fama internazionale Luca Aquino, finito nel mirino dei ladri al pari di altre famiglie. I malviventi sono entrati nel suo studio nella zona di viale degli Atlantici e tra le altre attrezzature, tra le quali anche una bici, hanno portato via una delle sue trombe.