Giovane di Montesarchio ingoia forchetta: portato in ospedale Il 27enne è recluso in carcere

Ancora un gesto di autolesionismo in carcere. Nella notte di ieri ad Arienzo un detenuto di 27anni di Montesarchio, in carcere per reati predatori, ha ingoiato una forchetta.

Subito ci si è resi conto della gravità della situazione e il ragazzo è stato portato in infermeria e poi all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano, dove per fortuna lo hanno curato e hanno arginato i possibili danni, con le sue condizioni che non sono state giudicate gravi e preoccupanti.

Il 27enne, di Montesarchio, è in carcere da pochi mesi, recluso per reati predatori.