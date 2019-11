Valle Caudina: Bus Sellitto travolto in autostrada, un morto Il mezzo travolto da un camion: a bordo diversi pendolari sanniti

Tragico scontro lungo l'autostrada E45 in zona Corcolle, vicino Roma. UN pullman della ditta Sellitto, che fa la spola tra Roma, il casertano e la Valle Caudina, utilizzato da tantissimi pendolari casertani e sanniti per tornare a casa, si è infatti scontrato con un camion e nello scontro un uomo è morto e alcuni sono rimasti feriti.

Nell'impatto sono rimaste coinvolte anche alcune vetture: pare che il camion non sia riuscito a frenare in tempo, travolgendo in pieno il bus.

Nulla da fare per il passeggero accanto all'autista del camion: il mezzo si è ribaltato dopo l'urto e il poverino è stato sbalzato fuori, morendo sul colpo. Ferito in maniera seria l'autista.

Solo qualche contusione per i passeggeri del bus che, sebbene spaventati, sono stati portati al sicuro in un'area di servizio, dove, prima di ripartire con un bus sostitutivo, saranno ascoltati dalla polizia per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Uno dei feriti gravi è stato portato via in elicottero.

Sul posto le ambulanze e i vigili del fuoco: traffico in tilt in austostrada per diverso tempo