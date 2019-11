Sorpreso con 50 grammi di cocaina, arrestato un 32enne Salvatore Giangregorio, di Benevento, fermato dai carabinieri di San Giorgio del Sannio

Gli hanno sequestrato 50 grammi di cocaina. Ecco perchè i carabinieri della Stazione di San Giorgio del Sannio hanno arrestato, per una ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, Salvatore Giangregorio, 32 anni, di Benevento.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato fermato in strada, in via Napoli, dopo essere stato invitato a scendere dal bus a bordo del quale era salito, e trovato in possesso della 'roba'. Era in un involucro di cellophane, nascosto negli indumenti intimi, che ha subito consegnato ai militari.

Per lui, su ordine del sostituto procuratore Flavia Felaco, si sono aperte le porte del carcere. Ha nominato come difensore l'avvocato Gerardo Giorgione.