Auto contro muro, operaio muore mentre tornava a casa Incidente lungo l'Appia, a Forchia. La vittima è un 21enne di Napoli

Stavano tornando a casa dopo il lavoro: uno è morto, l'altro è rimasto ferito. E' il drammatico bilancio dell'incidente nel quale sono stati coinvolti due dipendenti, napoletani, di un'azienda che ad Arpaia produce pezzi di ricambio. Erano a bordo una Volkswagen Bora che all'improvviso, secondo una prima ricostruzione, a Forchia, lungo la statale Appia, è finita contro un muro e si è ribaltata.

I due occupanti sono stati estratti dall'abitacolo dai vigili del fuoco del distaccamento di Bonea e poi trasportati in ambulanza in ospedale, mentre i carabinieri hanno proceduto ai rilievi. Niente da fare, purtroppo, per un 21enne, il cui cuore ha cessato di battere per sempre. La salma è stata trasferita in obitorio, a disposizione della Procura.