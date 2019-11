"Favoreggiamento", ordinanza annullata per Perone Decisione del Riesame per il 48enne di Montesarchio, coinvolto nell'indagine sull'omicidio Improta

Annullata dal Riesame, dopo il rinvio degli atti disposto a luglio dalla Cassazione, per l'assenza dei gravi indizi, l'ordinanza con la quale il Gip di Benevento aveva disposto l'obbligo di dimora, poi sostituito con quello di firma, per Eugenio Perone (avvocato Vittorrio Fucci), 48 anni, di Montesarchio, chiamato in causa, per favoreggiamento, nell'indagine sull’omicidio di Valentino Improta avvenuto nel maggio 2018.

Un'accusa per la quale Perone ed un'altra persona sono a giudizio, con processo fissato per il 23 gennaio.