Ho sbagliato a comprare quella droga, scarcerato un 30enne Arresti domiciliari per Mario Parrella, di Benevento, fermato dalla Mobile

Ha ammesso di aver sbagliato ad acquistare quella droga non solo per uso personale. Mario Parrella (avvocato Gerardo Giorgione), 30 anni, di Benevento, arrestato dalla Squadra mobile, lo ha fatto questa mattina nel corso dell'udienza di convalida dinanzi al gip Gelsomina Palmieri, che al termine ne ha deciso la scarcerazione, disponendo per lui i domiciliari.

Come si ricorderà, gli agenti avevano rinvenuto in una cantinola della sua abitazione, custoditi in sacchetti di cellophane,110 grammi di cocaina e 20 di marijuana.