"Comportamenti antisindacali alla Polizia Municipale" Dura denuncia della Cisl: "Pronti anche a ricorrere alla magistratura"

Dura denuncia della Cisl funzione pubblica IrpiniaSannio. Con una nota a firma del Segretario generale Antonio Santacroce, il sindacato denuncia “comportamenti antisindacali e discriminalizzanti del Comune di Benevento nei confronti di alcuni rappresentati sindacali in servizio presso il locale Comando di Polizia Municipale. Nonostante le numerose segnalazioni indirizzate al Sindaco ed ai dirigenti dell’Ente – rimarca Santacroce - nulla è stato fatto per frenare tale atteggiamento e la cosa peggiore, da ultimo, è la 'transumanza' a cui è stata costretta una nostra dirigente sindacale per l’assegnazione logistica del posto di lavoro”.

“Abbiamo più volte richiesto un incontro per chiarire e definire la problematica, ma ad oggi, senza risultato – dichiara il referente comparto Enti Locali, Antonio Forgione -. Traspare con chiarezza il fastidio che questa Organizzazione Sindacale dà per le sue posizioni di intransigente difesa dei diritti dei lavoratori. Per nostra fortuna, non sono gli enti che scelgono i rappresentanti sindacali ma tale prerogativa è ancora riservata ai lavoratori”.

La Cisl Fp annuncia l'intenzione di ricorrere alla magistratura: “Non ci piace fare attività sindacale tramite i legali, è contro ogni nostro principio e tradisce la missione del sindacato ma rispetto al alcune situazioni proprio non possiamo farne a meno con tutto ciò che ne comporta, per l’ente, in termini di costi e di immagine”, ha concluso Santacroce.