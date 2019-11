Cibi non tracciati e telecamere illegali: multe e denuncia I controlli dei carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro e del Nas

Un ristoratore di Benevento è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Benevento e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Salerno per aver installato un impianto di videosorveglianza non preventivamente autorizzato e multato per mancata tracciabilità di alcuni prodotti alimentari – circa 120 chilogrammi – che sono stati sequestrati, e per l'impiego di personale con attestato di formazione al trattamento di cibi e alimenti, scaduto di validità.

A Montesarchio invece l’Amministratore Unico di un centro sanitario è stato sanzionato con una contravvenzione amministrativa per l’impiego di un dipendente senza aver comunicato l’inizio del rapporto di lavoro. Contestualmente allo stesso responsabile il personale del NAS ha imposto all’azienda di osservare alcune prescrizioni in materia di sicurezza e igiene sanitaria.