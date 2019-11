Investito da un'auto, grave un 53enne Incidente stradale a San Giorgio del Sannio. L'uomo in nottata è stato trasferito a Caserta

E' ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Caserta il 53enne di Benevento investito nella tarda serata di ieri in viale Spinelli a San Giorgio del Sannio. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava attraversando quando è stato travolto da una Toyota Aygo guidata da un 20enne di San Giorgio del Sannio. Violento l'impatto con l'auto. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i carabinieri della Stazione. Le condizioni del 53enne sono apparse subito gravi. Trasferito al Rummo in codice Rosso, vista la gravità della situazione e i politraumi riportati, i medici hanno deciso il trasferimento nella struttura sanitaria casertana dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Sull'accaduto sono ora in corso le indagini dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi e sequestrata l'auto coinvolta nel sinistro.