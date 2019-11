Operazione della Squadra Mobile, due agenti feriti In ospedale due poliziotti travolti da uno scooter. Fermate due persone

Momenti di concitazione questa mattina tra Via Appia Antca e via Appio Claudio, tra Port'Arsa e la stazione ferroviaria Appia per l'investimento di due agenti della Squadra mobile di Benevento impegnati, secondo una prima ricostruzione, in un'operazione antidroga. Gli agenti avrebbero imposto l'alt ad uno scooterone Yamaha T-Max con in sella un uomo e una donna. Secondo l'accusa il conducente invece di fermarsi avrebbe accelerato investendo i due poliziotti prima di finire contro una recinzione da cantiere presente da anni nella zona.

Quelli successivi sono stati momenti di autentica concitazione. Sul posto sono accorsi gli agenti della Volante e altri poliziotti dell'antidroga che hanno bloccato i due e chiesto l'intervento del 118. gli agenti feriti sono stati trasportati al Fatebenefratelli per una serie di accertamenti. L'uomo e la donna, invece, sono stati trasferiti in Questura.

Al termine dei rilievi della Polizia Municipale la moto è stata sequestrata e portata in Questura per la successiva perquisizione.

IN AGGIORNAMENTO