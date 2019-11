Ladri in azione: rubati due fucili I malviventi hanno completamente sfasciato un armadietto blindato. Indagano i carabinieri

Ancora ladri in azione a Benevento. Nel mirino un'abitazione a contrada Cancelleria, alle porte della città. Dopo aver forato un infisso, i malviventi sono riusciti ad entrare in casa e a mettere tutto a soqquadro fino a trovare un armadietto blindato dove erano custoditi due fucili da caccia. Dopo averlo sradicato dal muro, i malviventi hanno sfasciato il forziere ed hanno portato via le armi al pari di altri oggetti presi dall'appartamento. In serata, al rientro l'amara sorpresa per i proprietari di casa che hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini. Poco dopo, lungo la Telesina, gli agenti del Commissariato di Telese hanno intercettato e inseguito un'Audi A4 station vecchio modello con quattro persone a bordo (LEGGI QUI). Resta da capire se si tratti degli autori dei numerosi furti messi a segno negli ultimi giorni nel Sannio. Ipotesi ora al vaglio degli investigatori che hanno avviato le indagini sugli arnesi recuperati all'interno del veicolo sequestrato.