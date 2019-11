Agenti feriti a Benevento, la solidarietà del Siulp Lombardo: "Professionalità e abnegazione che consentono di raggiungere ottimi risultati"

Il Segretario Generale Provinciale SIULP di Benevento, Gennaro Lombardo, a nome di tutti gli iscritti esprime solidarietà agli agenti della Squadra Mobile feriti ieri durante un'operazione antidroga nei pressi della Stazione Appia. Come si ricorderà i due poliziotti avevano intimato l'alt ad uno scooterone con in sella un 44enne, poi arrestato e una 17enne, trovati poi in possesso di droga.

Il Siulp augura “ai colleghi feriti una pronta guarigione. Contestualmente, esprime un plauso agli stessi colleghi feriti nonché a tutti gli altri colleghi impegnati nell’operazione di Polizia Giudiziaria, che comunque ha portato all’arresto di un dei due protagonisti della vicenda e la denuncia della minore. Si coglie l’occasione – conclude Lombardo - per sottolineare la professionalità l’abnegazione ed il senso del dovere che contraddistingue gli operatori di Polizia di questo capoluogo capoluogo, fattori che consentono di raggiungere ottimi risultati finalizzati ad assicurare alla nostra comunità il senso di sicurezza necessario ad una civile convivenza”.