Consumo cocaina, quella l'ho comprata in provincia di Napoli Arresti domiciliari per Salvatore Giangregorio, 32 anni, fermato dai carabinieri

Arresti domiciliari. Li ha disposti il gip Gelsomina Palmieri per Salvatore Giangregorio (avvocato Gerardo Giorgione), 32 anni, di Benevento, che qualche giorno fa era finito in carcere dopo essere stato fermato dai carabinieri della Stazione di San Giorgio, ai quali aveva consegnato, dopo averlo estratto dagli indumenti intimi, un involucro di cellophane con 50 grammi di cocaina.

Droga di cui l'indagato ha rivendicato l'uso personale, spiegando di averla acquistata in provincia di Napoli. Il 27enne ha sostenuto di essere salito a bordo del bus urbano, dal quale i militari l'avevano fatto scendere, per tornare a casa. Dopo un viaggio -ha aggiunto - che si era interrotto prima di Montesarchio, per un guasto all'auto, ed era proseguito, fino a Benevento, con un pullman extraurbano.