Sciame sismico, martedì Tribunale e Procura aperti La comunicazione dei vertici degli Uffici giudiziari di via De Caro a Benevento

La presidente del Tribunale di Benevento, Marilisa Rinaldi e il Procuratore Capo Aldo Policastro, con una nota congiunta informano che per domani, 26 novembre, l'attività giudiziaria sarà svolta regolarmente. La comunicazione arriva dopo una serie di ordinanze di chiusura di scuole e uffici pubblici in seguito allo sciame sismico registrato nelle ultime ore nel Sannio.

La presidente del Tribunale e il Procuratore spiegano come nella giornata di oggi, dopo le due scosse di magnitudo 3.2 e 3.1, i vigili del fuoco del comando provinciale abbiano dato l'ok dopo aver effettuato un sopralluogo. Per questo motivo le attività del Tribunale e della Procura non subiranno alcuna interruzione.