Terremoto. Proseguono verifiche in scuole e uffici pubblici FOTO | Vigili del fuoco, tecnici di Comune e Provincia al lavoro: si va verso la riapertura

Sono proseguite per tutta la serata di ieri e riprese questa mattina all'alba le verifiche statiche di scuole, uffici pubblici e strutture private in tutta la provincia da parte dei vigili del fuoco del comando provinciale e dai tecnici dei Comini interessati dallo sciame sismico e dalla Provincia.

Al centro delle 'visite' tecniche i comandi provinciali di Guardia di Finanza, Carabinieri, ed altri uffici pubblici e in particolare le numerose scuole sia di Benevento che della provincia.

Al lavoro funzionari tecnici del Corpo dei vigili del fuoco che stanno effettuando verifiche visive e in qualche caso strumentali per poi relazionare sulla situazione statica degli istituti. “Per il momento non sono emerse criticità – ha spiegato il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Benevento, Maria Angelina D'Agostino che con il supporto dei funzionari e dei vigili sta coordinando il pianto delle verifiche che oggi saranno poi analizzate durante il Coc convocato dal sindaco Mastella alle 12,30. non è escluso che durante la riunione il sindaco decida di riaprire sia le scuole che gli uffici pubblici.