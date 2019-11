Mercoledì scuole e uffici aperti. Mastella bacchetta dirigenti "Verifiche ok, domani si torna in classe. Ma servono esercitazioni di evacuazione contro panico"

Si torna in classe domani in tutti gli Istituti di Benevento. la Decisione è stata assunta durante la riunione del Coc che si è svolta nella tarda mattina presso il comando dei vigili urbani di via Santa Colomba. Clemente Mastella, ascoltati i pareri dei tecnici comunali e dei vigili del fuoco che per tutta la mattinata hanno effettuato le verifiche presso uffici pubblici e scuole, ha deciso di riaprire gli istituti scolastici e gli uffici pubblici.

“Abbiamo stabilito di riaprire uffici pubblici e scuole per la giornata di domani. Se non c'è sciame sismico è venuta meno la ragione di chiudere le scuole. Laddove nel pomeriggio o nella notte si dovessero registrare scosse ci riuniremo ad horas per decidere differentemente”, ha spiegato Mastella al termine della riunione tecnica urgente convocata al termine delle verifiche. “I sopralluoghi hanno dato esito negativo. Nonostante le difficoltà che tutti gli uffici pubblici e scuole hanno, i sopralluoghi non hanno evidenziato criticità”.

Mastelal poi rivolge un appello ai dirigenti scolastici: “Ieri ci sono state delle evacuazioni. In alcuni istituti sono state seguite le regole senza scatenare panico. In altri invece sono emerse problematiche. A Volte è più preoccupante il panico che i danni stessi di una piccola scossa. Chiedo ai dirigenti scolastici, agli insegnati di darsi da fare affinchè si evitino difficoltà durante questo tipo di evacuazioni”.

E sulle polemiche sulla decisione di chiudere le scuole e gli uffici pubblici Mastella ribadisce: “Ho applicato l'articolo 54 del Testo unico degli Enti locali che da al sindaco esclusivamente, superando qualsiasi altra autorità, decisioni di questo tipo. Lo abbiamo fatto dopo aver consultato il Prefetto”.