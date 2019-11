Incontro Santamaria - Bosco : schiarita con i sindacati Rammarico per la polemica ma soddisfazione per l'accordo raggiunto

Il dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali, Gennaro Santamaria, ha incontrato stamani il Comandante della Polizia Municipale, Fioravante Bosco, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Nel corso dell’incontro il dirigente Santamaria, dopo aver espresso rammarico per il fatto che si è posta in essere prima un’azione di protesta e poi si è chiesto un incontro, ha auspicato una diversa modalità di confronto per il futuro.

In ogni caso, entrando nel merito della questione posta dal Corpo di Polizia Municipale, il dirigente Santamaria ha chiarito che le rivendicazione formulate sono state in parte soddisfatte con atti amministrativi già posti in essere e che alcuni altri istituti saranno finanziati mediante una variazione di bilancio già adottata dalla Giunta Municipale.

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali hanno quindi manifestato soddisfazione per quanto illustrato e hanno concordato con il dirigente di rivedersi per fare in modo che, nelle prossime annualità, venga preliminarmente stabilito ciò che è possibile finanziare al fine di poter organizzare al meglio il servizio.