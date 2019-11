"Vie di fuga non sicure", esplode protesta degli studenti FOTO |Gli studenti dell’Alberti e in particolare della succursale manifestano dinanzi la Provincia

A Benevento esplode la protesta degli studenti dell'Istituto di istruzione superiore Alberti anche e maggiormente per "la carenza di sicurezza specialmente all'interno della succursale di via delle Puglie". Durante lo sciame sismico dei giorni scorsi , infatti, gli studenti si sono trovati di fronte una serie di ostacoli durante l'evacuazione. Per questo ora chiedono di parlare con il presidente della Provincia.

“Un anno fa abbiamo tenuto un tavolo con il presidente della Provincia Antonio Di Maria durante il quale lui stesso aveva affermato che l'Alberti è una delle scuole meno sicure”, spiega Luigi Addonizio, rappresentante della Consulta degli studenti.

“Sia nella centrale che nella succursale manca sicurezza. Oggi cerchiamo una risposta certa circa la nostra sicurezza. La succursale secondo noi andrebbe chiusa. Durante lo sciame sismico – ha rimarcato Addonizio – gli studenti hanno si sono trovati di fronte a una situazione di pericolo durante l'evacuazione. Spazi stretti e certamente non idonei come luoghi sicuri. Uscendo dalla scuola in situazioni di emergenza ci ritroviamo direttamente in strada e lunedì mattina abbiamo riscontrato troppe difficoltà”. Ed ancora il plesso di via delle Puglie ha una sola finestra per aula. Infissi che a causa del rumore assordante del traffico in via dei Mulini siamo costretti a tenere sempre chiusi”.

Per questi motivi gli studenti hanno scioperato ed hanno raggiunto la sede della Provincia per parlare con il presidente Di Maria.