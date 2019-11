Fake news e diffamazione online per l'Elsa Day a Benevento Università, stamani l'incontro organizzato dagli studenti della European law students 'association

Il tema di fondo è quello dei diritti umani. E' la ragione sociale che ispira l'azione degli studenti della European law students 'association (Elsa), che quest'anno hanno concentrato la propria attenzione sulla libertà di espressione online. Lo stanno facendo in tutto il mondo, oggi, in occasione dell'Elsa Day, celebrando uno degli aspetti in cui viene declinato il capitolo dei diritti umani.

Benevento non ha mancato, con la sua sezione dell'Associazione, l'appuntamento. Lo fatto con un incontro che si è tenuto in mattinata presso il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi dell'Università del Sannio. “Quando la libertà di espressione online diventa diffamazione: le fake news”, il tema, di stringente attualità perchè chiama in causa il nostro modo di rapportarci alla rete ed ai social, sempre più teatro di notizie false rilanciate su larghissima scala, e la nostra capacità di riconoscerle, evitando di confondere la possibilità di dire la propria con il rischio di infangare l'onorabilità e la dignità delle persone tirate in ballo.

Potersi esprimere, avendone la facoltà, significa, dunque, informarsi correttamente prima di 'sparare giudizi' ed incappare, di conseguenza, in reati penali. Argomento di estrema delicatezza, sul quale, moderati da Francesco Rota, docente di Diritto pubblico all'Unisannio, hanno discusso Nicola Lettieri, docente di Informatica giuridica all'Unisannio, Rocco Zaccagnino, ricercatore dell'Università di Salerno, e Teresa Meccariello, avvocato penalista del Foro di Benevento.