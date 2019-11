Ricercata per furti commessi in tutta Italia, arrestata Gli agenti della Volante hanno fermato una 18enne di nazionalità rumena nei pressi della stazione

Era ricercata per una serie di furti messi a segno in tutta Italia ma in particolare nella zona della stazione Termini di Roma. Si tratta di una giovane rumena arrestata ieri sera dagli agenti della Volante a piazza Colonna mentre era in compagnia di altre due donne. Tutte stavano parlando con un anziano e questo ha fatto insospettire i poliziotti coordinati dal Commissario Degemmis.

Fermate per un controllo, durante l'identificazione è emerso che a carico della 18enne poi arrestata pendeva un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni di Trieste in seguito ad un'indagine che la riguardava quando era ancora minorenne. Il provvedimento non le era stato mai notificato perchè evidentemente irreperibile. Anche le altre due donne erano già note alle forze dell'ordine per furti in abitazione, borseggi e truffe soprattutto ai danni di persone anziane.

Dopo una tappa in Questura, la 18enne è stata dichiarata in arresto e trasferita nel carcere minorile di Nisida a Napoli. Per le altre due, invece, è scattato il foglio di via obbligatorio dal territorio di Benevento.