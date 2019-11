Giovani avvocati, incarico nazionale per Ernesto Canelli Coordinatore del dipartimento per i rapporti con l'Università ed il M.I.U.R. dell’Aiga

Nella solenne cornice della Suprema Corte di Cassazione ed alla presenza di oltre 500 avvocati delegati dalle sezioni di tutta Italia, sabato scorso si è svolto il consiglio direttivo nazionale dell’Aiga, guidata dalla nuova presidenza dell’avvocato Antonio De Angelis.



La giovane Avvocatura sannita conquista un prestigioso riconoscimento con la nomina per acclamazione dell’avvocato Ernesto Canelli alla carica di coordinatore del dipartimento per i rapporti con l'Università ed il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca dell’Aiga, settore nevralgico della politica forense.

Per la nuova avventura le congratulazioni del presidente della sezione, l'avvocato Domenico Cozzolino, e di Aiga Benevento.