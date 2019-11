Scontro tra auto, Alfa finisce contro un muretto e si ribalta Incidente stradale in via Manzoni a San Giorgio del Sannio: ferito il conducente

Momenti di paura questo pomeriggio in via Manzoni a San Giorgio del Sannio per un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione, l'impatto è avvenuto tra un'Alfa 147 ed una Fiat Brava. In seguito all'urto l'Alfa è finita contro un muretto che costeggia la carreggiata e si è ribaltata sulla strada. Paura per gli occupanti delle auto che, per fortuna, non sono rimasti feriti. Solo qualche contusione e tanto spavento anche per il fumo che si è sprigionato dal cofano del veicolo. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno soccorso le persone coinvolte con il 118 e i carabinieri. per fortuna nessuna grave conseguenza.

IN AGGIORNAMENTO