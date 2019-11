Bandito armato di pistola rapina rivendita di tabacchi È accaduto a Montesarchio.Paura per il titolare: rubati soldi, sigarette e gratta e vinci

Attimi di autentico terrore quelli vissuti questa sera dal proprietario di una rivendita di tabacchi in piazza Umberto a Montesarchio. Un bandito armato di pistola con il capo coperto da un cappello chinato sul volto ha fatto irruzione all'interno dell'attività commerciale. Il malvivente ha minacciato con l'arma il titolare della rivendita di tabacchi si è fatto consegnare l'incasso alcuni stecche di sigarette e dei gratta e vinci. Preso il bottino il bandito si è allontanato a piedi dalla zona. Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i carabinieri della compagnia di Montesarchio Che hanno ascoltato il malcapitato e avviato le indagini per cercare di identificare il rapinatore. Come sempre in questi casi attenzione è puntata anche ad eventuali telecamere presenti nella zona. L'episodio segue l'inseguimento del tentativo di rapina Miss assegno qualche giorno fa ai danni di una dipendente di un'area di servizio. La donna come si ricorderà era stata inseguita da due malviventi a bordo di un'auto mentre si stava recando in banca. In quel caso i banditi avevano esploso anche tre colpi di pistola che avevano centrato l'auto della malcapitata.