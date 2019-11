No abolizione prescrizione, 5 penalisti a Maratona oratoria Mercoledì a Roma dove, da lunedì a sabato, centinaia di legali si alterneranno al microfono

Saranno cinque gli avvocati sanniti che mercoledì prossimo, 3 dicembre, raggiungeranno Roma per partecipare alla Maratoria oratoria organizzata dall'Unione delle Camere penali in occasione della nuova astensione dalle udienze penali proclamata dal 2 al 6 dicembre in segno di protesta contro la legge che dal 1 gennaio 2020 abolirà la prescrizione dopo la sentenza di primo grado, sia essa di condanna o di assoluzione.

Si tratta del presidente della Camera penale di Benevento, Domenico Russo, del vicepresidente, Ettore Marcarelli, del tesoriere, Viviana Olivieri, e di due componenti il direttivo, Natascia Pastore e Nico Salomone, che in treno partiranno di buon'ora alla volta della Capitale.

Appuntamento in piazza Cavour, dove per sei giorni – dal 2 al 7 dicembre – centinaia di avvocati provenienti da tutt'Italia si alterneranno al microfono, dalle 9 alle 21, con l'obiettivo di “informare incessantemente, e senza sosta, la pubblica opinione circa i reali contenuti di una riforma sciagurata che renderà il processo penale senza fine e colpirà in modo irrimediabile diritti fondamentali di tutti, prolungando a tempo indeterminato, ben più di quanto già oggi accada, la definizione dei processi penali, con un danno incommensurabile sia per i diritti degli imputati che per quelli delle persone offese". Un'iniziativa senza precedenti per la classe forense, che sarà ripresa e trasmessa in diretta su Facebook, Youtube e Radio Radicale.