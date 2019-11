Paura in carcere a Benevento: detenuto sfonda cancello Per fortuna c'era un altro cancello. Sindacati: "Per fortuna gli agenti lo hanno fermato"

Momenti di tensione stamattina si sono registrati presso la casa circondariale di Benevento. Un detenuto di origine campane 50 anni ristretto al circuito media sicurezza con l’ausilio di altri ristretti con una inaudita violenza hanno sfondato con la branda di ferro il cancello intermedio di sbarramento della sezione in cui era ristretto a regime aperto.

Fortuna a voluto che vi fosse un' altro cancello lungo il corridoio che ha potuto contenere l’irruenza dei detenuti che avrebbero potuto creare non pochi problemi all'ordine e la sicurezza dell’ istituto sannita che viene scosso di frequente dal verificarsi di molteplici eventi critici di diversa natura.

"Dai primi accertamenti interni, sembrerebbe che l’azione messa in atto sia stata premeditata e finalizzata a turbare l’ordine e la sicurezza sia interna che esterna, tuttavia grazie alla tempestività e all’alta professionalità di tutti i Poliziotti Penitenziari in servizio coadiuvati da una linea di comando si è evitato il peggio, probabilmente gli autori saranno trasferiti in altra sede e denunciati all’A.G. competente oltre alle sanzioni disciplinari previste per violazione O.P.

Concludono i sindacalisti OSAPP Palmieri/Beneduci, estendendo un plauso a tutti i Poliziotti Penitenziari operanti per l’alta professionalità e la grande attenzione dimostrata, come sindacato maggiormente rappresentativo della categoria, ci faremo portavoce presso gli organi centrali competenti dell’Amministrazione Penitenziaria, per un eventuale conferimento di riconoscimenti di encomi, lode e note di compiacimento a favore di tutto il personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Benevento, non solo per i molteplici risultati raggiunti in altre circostanze a garanzia della sicurezza del sistema e tutto ciò che è in esso, condizione imprescindibile quest’ultima per assicurare il trattamento, ma anche per gratificare l’impegno profuso, nonostante il sovraccarico di lavoro e i turni massacranti a cui sono sottoposti i Poliziotti per espletare i delicati compiti istituzionali".