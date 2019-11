Ladri scatenati nelle contrade di Benevento, è allarme Cinque colpi messi a segno a contrada Madonna della Salute, uno a Montecalvo

Furti a raffica questa sera a Benevento. Numerosi quelli messi a segno in poche ore tra le contrade Madonna della Salute e Montecalvo, alle porte di Benevento. Gli allarmi sono scattati intorno alle 20 nelle sei abitazioni finite nel mirino. Al rientro, infatti, i proprietari hanno notato i chiari segni lasciati dai malviventi durante i raid.

Identica in quasi tutti gli episodi la tecnica utilizzata per entrare nelle abitazioni. Dopo aver forzato infissi – anche con la solita tecnica del foro - o ingressi, i banditi sono entrati nelle case ed hanno messo tutto a soqquadro per cercare oggetti di valore e soldi. Questi principalmente il bottino portato via dai ladri che si sono dileguati prima dell'arrivo delle forze dell'ordine allertate dalle vittime dei raid. I poliziotti hanno effettuato i sopralluoghi ed avviato le indagini per cercare di identificare gli autori dei furti compiuti a poca distanza l'uno dall'altro. Particolare questo che potrebbe far pensare che ad agire sia stata un'unica banda.