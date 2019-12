Ancora incendi ai danni di Trotta: parcometri in fiamme | FOTO Dopo i roghi ai bus e il raid al Megaparcheggio, danneggiati i parchimetri a piazza Santa Maria

Due parchimetri in fiamme nella notte a Benevento. E' accaduto a piazza Santa Maria - Cardinale Bartolomeo Pacca – dove i malviventi hanno preso di mira i due congegni della Trotta Mobility utilizzati dagli automobilisti per pagare la sosta sulle strisce blu. L'allarme è scattato dopo della mezzanotte quando alcuni automobilisti hanno notato i parcometri avvolti dalle fiamme.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno spento le fiamme e le forze dell'ordine per i rilievi.

Per appiccare i roghi, gli autori del nuovo danneggiamento ai danni della società che a Benevento espleta il servizio di trasporto pubblico locale ed ha in gestione le aree di sosta a pagamento, hanno posizionato uno pneumatico accanto ai parcometri ed hanno gettato del liquido infiammabile alla base prima di innescare i roghi. Completamente distrutto uno dei due parchimetri.

Si tratta del terzo episodio che ha al centro le attività della Trotta. Il primo alcune settimane fa quando nel mirino era finito un vecchio bus lasciato in sosta dinanzi la sede della Trotta in via Santa Colomba al Rione Libertà. In quel caso le fiamme avevano danneggiato anche altri due mini bus parcheggiati nei pressi. Dopo alcuni giorni, invece, nel mirino il Megaparcheggio di via del Pomerrio: estintori svuotati e auto danneggiata.