Ingegnere si toglie la vita accoltellandosi La vittima è un 32enne di Montesarchio con la passione per la musica. Indagano i carabinieri

Tragedia questa notte a Montesarchio per la morte di un 32enne ingegnere con la passione per la musica. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane professionista si sarebbe accoltellato. A scoprire quello che stava accadendo è stato un familiare che ha immediatamente allertato i soccorsi. Nulla da fare, purtroppo, per il 32enne morto a causa delle gravi ferite riportare alla gola.

Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Montesarchio che hanno effettuato i rilievi ed ascoltato i familiari. Da una prima ricostruzione, il giovane ingegnere, molto conosciuto anche per la sua bravura nel campo musicale, probabilmente in un momenti di sconforto, avrebbe impugnato un coltello e si sarebbe provocato una serie di ferite fino a quella mortale alla gola. Nel tentativo di soccorrerlo anche un familiare sarebbe rimasto ferito ad una mano. Purtroppo per il 32enne non c'è stato nulla da fare.

Al termine dei rilievi e di una prima visita esterna da parte del medico legale, su disposizione del sostituto procuratore Maria Colucci, la salma è stata trasferita all'obitorio del Rummo dove questa mattina è previsto un ulteriore esame esterno.