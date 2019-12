Guida in stato di ebbrezza: denunce e patenti ritirate Gli agenti della Stradale hanno anche multato 3 automobilisti sorpresi ad utilizzare lo smartphone

Quattro patenti di guida ritirate nell'ultimo fine settimana dagli agenti della Polizia stradale di Benevento. Nel mirino degli agenti la guida in stato di ebbrezza e non solo. In particolare durante la notte tra sabato e domenica quattro conducenti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza perchè sorpresi con un tasso alcolemico tra i 0.80 g/l e gli 1.50 g/l nonostante il limite consentito sia di 0.50 g/l. Multa salata anche per tre automobilisti perché sorpresi alla guida mentre utilizzavano lo smartphone.