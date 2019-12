Software per gestione verbali: Polizia al comando dei vigili L'inchiesta. La polizia giudiziaria ha acquisito copia del programma informatico su delega Procura

Gli agenti della Digos della Questura di Benevento su disposizione della Procura sannita questa mattina hanno fatto tappa presso il comando della Polizia Municipale di Benevento. I poliziotti durante la 'visita' hanno acquisito voluminosi fascicoli che riguardano miglia di multe comminate agli automobilisti a Benevento proprio dai vigili urbani. Non solo fascicoli cartacei ma anche supporti informatici.

Nel mirino della Procura sistema informatico Concilia, un software per la gestione delle violazioni al Codice della Strada utilizzato dai vigili urbani sia per sanzionare gli automobilisti che, successivamente, per gestire l'iter dei verbali.

