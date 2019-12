Condannato per droga, pena ancora ridotta La decisione del giudice dell'esecuzione per Enzo Martinelli, di Benevento

Ridotta di 5 mesi e 20 giorni, dopo la detrazione del periodo trascorso in custodia cautelare per un'indagine antidroga della Dda per la quale è stato spedito a giudizio, la pena iniziale di 2 anni e 3 mesi, sempre per stupefacenti, a carico di Enzo Martinelli, 39 anni, di Benevento, che finirà di scontarla nel luglio 2020. L'ha deciso, come giudice dell'esecuzione, la dottoressa Fallarino, chiamata a pronunciarsi sulla richiesta dell'avvocato Luca Russo.