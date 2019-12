Raid dei ladri in bar e tabaccherie, bottino ingente Nel mirino attività commerciali a Bucciano e Frasso Telesino. Indagano i carabinieri

Malviventi in azione la scorsa notte all'interno di due rivendite di tabacchi e bar. È accaduto a Frasso Telesino e Bucciano. Nel primo caso nel mirino la rivendita di tabacchi in via Calandra. Dopo aver forzato la saracinesca con un piede di porco, i ladri sono entrati all'interno dell'attività commerciale ed hanno portato via stecche di sigarette, soldi dalle slot machine e gratta e vinci.

Scena identica a Bucciano, in via Roma, dove i malviventi sono entrati in azione nel bar – tabacchi in centro. In questo caso per entrare gli autori del raid hanno forzato una porta d'ingresso. Attenzioni rivolte al registratore di cassa con all'interno 300 euro e ad altri prodotti. L'allarme è purtroppo scattato solo in mattinata quando i titolari hanno riaperto le attività. Nessuno, infatti, nella notte sembra si sia accorto di nulla. Un 'vantaggio' per i banditi che si sono allontanati indisturbati. Sugli episodi sono ora in corso le indagini dei carabinieri che hanno effettuato i sopralluoghi. L'Arma dei carabinieri invita i cittadini a segnalare qualsiasi auto sospetta o movimenti strani notati. Fondamentale infatti risulta essere in questi casi la collaborazione dei cittadini.