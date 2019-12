Fogli di via e controlli della Polizia nel Sannio I dati della Questura

Tre fogli di via dal Comune di Telese Terme sono stati firmati dal questore Bonagura dopo la proposta avanzata dagli agenti del Commissariato di Telese Terme, diretti dal vicequestore Alessandro Salzano.

Il provvedimento è scattato nei confronti di tre persone di Napoli, già note alle forse di polizia per reati contro il patrimonio e in special modo per truffa ai danni di anziani. Fermati, tutti non hanno saputo giustificare la loro presenza nella cittadina termale.

Nell’ultima settimana i controlli hanno interessato anche i comuni di Benevento, San Giorgio del Sannio, Apice, con l’azione coordinata di Volanti, Squadra Mobile, Squadra Amministrativa, ed equipaggi di rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine, che hanno proceduto al controllo complessivamente di 189 autovetture, 457 persone, 7 esercizi pubblici e 2 circoli privati.