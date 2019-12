Dopo 8 mesi non più agli arresti Pavone, ex dipendente Procura Revocati dal Tribunale i domiciliari ai quali era sottoposto da aprile

Revocati dal Tribunale di Benevento, dinanzi al quale inizierà il processo nei prossimi giorni, gli arresti domiciliari ai quali era sottoposto, dallo scorso primo aprile, Giuseppe Pavone (avvocati Luca Guerra ed Elena Cosina), 54 anni, di Benevento, ex dipendente della Procura in servizio presso il Registro generale della Procura. Si tratta di una delle cinque persone che a settembre sono state rinviate a giudizio dal gup del Tribunale di Napoli nel troncone dell'inchiesta sui centri di accoglienza per i migranti relativo al presunto accesso abusivo al sistema informatico dell'ufficio inquirente sannita.